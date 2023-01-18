وزير الخارجية السعودي: نأمل تفهُّم إسرائيل أن تسوية الصراع الفلسطيني في صالحها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 09:29 مساءً - قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن رؤية المملكة 2030 تسمح ببناء اقتصاد المنطقة ككل وليس اقتصاد السعودية فقط.

وأضاف بن فرحان خلال مشاركته بمنتدى دافوس اليوم الأربعاء، أنه يجب الاستثمار في الاقتصاد المستدام، لبناء اقتصادات المنطقة ككل وليس الاقتصاد السعودي فقط.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية أوضح وزير الخارجية السعودية، أن الصراع في اليمن لن ينتهي إلا من خلال تسوية سياسية، منوهًا بأن المنطقة بحاجة لإيجاد سبيل لإعادة الهدنة في اليمن، والعمل على تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشددًا على أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض.

وفي حديثه عن القضية الفلسطينية، قال بن فرحان: نأمل أن تفهم حكومة إسرائيل أن في صالحها تسوية الصراع مع الفلسطينيين.

وفي كلمة سابقة له أمس الثلاثاء، بذات المنتدى أعلن وزير الخارجية السعودي، أن المملكة تواصلت مع إيران وتحاول إيجاد طريقا للحوار، مشيرًا إلى أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة.

وعلى صعيد مختلف، قال وزير خارجية السعودية خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقة: إن سياسات المملكة تركّز على دعم مصالح الدول النامية التي عادة ما يتم تجاهلها، مؤكدًا أن سياسات مجلس تعاون دول الخليج تعتبر متطابقة.

وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى أن بلاده تسعى إلى منطقة مستقرة وآمنة، ونعمل مع شركائنا لضمان ذلك، مشيرًا إلى أن سياسات المملكة الخارجية أداة لازدهارها داخليًا.

وأفاد وزير الخارجية، بأن كل ما تقوم به المملكة يتم بشكل مدروس ومنطق واضح، مؤكدًا أن المملكة ستكون الأسرع نموًا في مجموعة العشرين خلال 5 سنوات؛ حيث إن المملكة ستصل إلى تريليون دولار كناتج محلي إجمالي هذا العام.