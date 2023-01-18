ارتفاع مؤشر بورصة مسقط العماني

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط العمانيارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 17.7 نقطة وبنسبة 0.37 في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 4836.93 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4819.27 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن قيمة التداول بلغت مليونًا و977 ألفًا و478 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 8.3 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و156 ألفًا و731 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة اليوم، أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.038 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.71 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 359 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 18.13 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 364 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 18.40 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني خمسة آلاف ريال عُماني وبنسبة 0.26 في المائة.