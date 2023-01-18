انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأميركي، لكن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حدت من الخسائر.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1902.79 دولار للأونصة
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1906 دولارات.
وارتفع مؤشر الدولار 0.3 في المائة.. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.90 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1033.06 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1740.30 دولار.
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