اللجنة المعنية ”بجائزة الطبيب العربي” تبحث ملفات مرشحي الدول لعام 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 01:31 مساءً - صرحت سعادة السفيرة الدكتورة/ هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الانسانية- الامانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، تعتزم عقد "الاجتماع الرابع للجنة جائزة الطبيب العربي" يومي 18 و19 يناير 2023 بمقر الأمانة العامة، والمُشكَلة من الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب وهى: المملكة العربية السعودية، الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جيبوتي وجمهورية السودان وجمهورية الصومال وجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي.

وأفادت سعادتها أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) الصادر عن دورته العادية (52) التي انعقدت مايو 2019، والذي تضمن الموافقة على مقترح تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي الذي أعدته الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وتخصيص دعم مالي قدره ثلاثون ألف دولار أمريكي لجوائز الطبيب العربي للفائزين الثلاثة خصماً من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية. كما أضافت سعادتها أن هذه اللجنة سوف تتولى بحث ودراسة ملفات مرشحي الدول العربية الاعضاء لنيل جائزة الطبيب العربي لعام 2023، وأن نتائج الاجتماع سوف يتم عرضها على المكتب التنفيذي تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (58) المقرر انعقادها بتاريخ 13-14/3/2023 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

جدير بالذكر أن هذه الجائزة تمنح سنوياً تكريماً وعرفاناً من مجلس وزراء الصحة العرب للأطباء ذوي الاسهامات المتميزة، ولتشجيع الأطباء على تطوير أدائهم وتقديم أفضل خدمة طبية، وكذلك لحثهم على الاهتمام ببرامج البحث العلمي في مختلف المجالات الصحية، كما أكدت أن عالمنا العربي يزخر بكفاءات متميزة علينا الاستثمار فيهم لتعزيز النظم الصحية، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة في دولنا العربية.