بدء توافد قادة الدول إلى الإمارات للمشاركة فى قمة أبوظبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 11:24 صباحاً - وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، وقادة دول مجلس التعاون الخليجى اليوم الأربعاء إلى الإمارات للمشاركة فى قمة أبوظبى .

ويبحث الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - مع قادة الدول، العلاقات الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة.

ووصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الإمارات في وقت سابق.