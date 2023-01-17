الجامعة العربية تعقد الاجتماع الرابع للجنة جائزة الطبيب العربى الأربعاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 11:33 مساءً - صرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء ابو غزالة، أن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الانسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) ، تعتزم عقد "الاجتماع الرابع للجنة جائزة الطبيب العربي" يومي 18 و19 يناير 2023 بمقر الأمانة العامة، والمشكلة من الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب وهى: المملكة العربية السعودية، الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جيبوتي وجمهورية السودان وجمهورية الصومال وجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي.

كما أفادت ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) الصادر عن دورته العادية (52) التي انعقدت مايو 2019، والذي تضمن الموافقة على مقترح تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي الذي أعدته الامانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وتخصيص دعم مالي قدره ثلاثون ألف دولار أمريكي لجوائز الطبيب العربي للفائزين الثلاثة خصماً من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية.

وأضافت ان هذه اللجنة سوف تتولى بحث ودراسة ملفات مرشحي الدول العربية الاعضاء لنيل جائزة الطبيب العربي لعام 2023، وأن نتائج الاجتماع سوف يتم عرضها على المكتب التنفيذي تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (58) المقرر انعقادها بتاريخ 13-14/3/2023 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأشارت ان هذه الجائزة تمنح سنوياً تكريماً وعرفاناً من مجلس وزراء الصحة العرب للأطباء ذوى الاسهامات المتميزة، ولتشجيع الأطباء على تطوير أدائهم وتقديم أفضل خدمة طبية، وكذلك لحثهم على الاهتمام ببرامج البحث العلمي في مختلف المجالات الصحية، كما أكدت على أن عالمنا العربي يزخر بكفاءات متميزة علينا الاستثمار بهم لتعزيز النظم الصحية، وذلك لتحسين الخدمات الطبية المقدمة في دولنا العربية فى المجال الصحى.