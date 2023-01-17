الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولارانخفضت أسعار الذهب مقتربة من مستوى 1900 دولار، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار، ومع ذلك فإن الآمال بإبطاء مجلس الاحتياطي الفدرالي وتيرة رفع لأسعار الفائدة حالت دون المزيد من الخسائر.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 إلى 1910.33 دولار للأونصة بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022 أمس الاثنين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1912.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة، مما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 24.13 دولاراً، وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1056.38 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1754.38 دولار.