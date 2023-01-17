اجتماع في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية لمناقشة تصميم ”المنصة العربية لحماية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 02:31 مساءً - استنادا إلى خطة عمل الفريق العربي للخبراء والمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية، والتي أقرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قامت الأمانة العامة بإعداد مقترح برتوكول التعاون في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية، وبناءً على توصيات الاجتماع الثالث عشر لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي تم عقده في شهر سبتمبر من العام المنصرم، حيث جاءت توصيات البند الخامس منه على "إنشاء فريق مفتوح العضوية لمراجعة بروتوكول التعاون في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية، بناءً على ملاحظات الدول الأعضاء"

في ضوء ما سبق سيتم عقد الاجتماع الثاني للفريق مفتوح العضوية لمراجعة بروتوكول التعاون في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية يومي 17-18 يناير 2023، حيث من المنتظر الانتهاء من مناقشة بروتوكول التعاون في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية تمهيداً لاعتماده من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الانتهاء من مناقشة التصميم الخاص بالمنصة العربية لحماية حقوق المستهلك التي سيكون لها أثر إيجابي على مسيرة التعاون العربي في هذا المجال.