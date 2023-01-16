بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشرها العام 4،92 نقطة ليبلغ مستوى 91،7206 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30،1 في المئة.
وتم تداول 5،211 مليون سهم عبر 11698 صفقة نقدية بقيمة 8،74 مليون دينار (نحو 6،226 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7،12 نقطة ليبلغ مستوى 69،5590 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23،0 في المئة من خلال تداول 89 مليون سهم عبر 3601 صفقة نقدية بقيمة 5،9 مليون دينار (نحو 7،28 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول بحسب وكالة الأنباء الكويتية 9،123 نقطة ليبلغ مستوى 37،7999 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5،1 في المئة من خلال تداول 4،122 مليون سهم عبر 8097 صفقة بقيمة 3،65 مليون دينار (نحو 8،197 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2،15 نقطة ليبلغ مستوى 48،5696 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27،0 في المئة من خلال تداول 3،72 مليون سهم عبر 2564 صفقة نقدية بقيمة 8،7 مليون دينار (نحو 6،23 مليون دولار).
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