أمطار ورياح.. تحذيرات شديدة من طقس الإمارات غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 06:29 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا وغائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على البحر والجزر والمناطق الشمالية والشرقية خلال الليل وصباح الأربعاء، مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ليلاً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب ليلاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 07:54 و المد الثاني عند الساعة 21:11 و الجزر الأول عند الساعة 15:31 والجزر الثاني عند الساعة 01:14.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 19:06 والمد الثاني عند الساعة 04:45 و الجزر الاول عند الساعة 11:48 والجزرالثاني عند الساعة 23:47.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي 30 18 85 30دبي 28 17 80 30الشارقة 29 19 70 30عجمان 27 18 80 45أم القيوين 28 17 70 40رأس الخيمة 30 18 65 30الفجيرة 26 20 85 50العـين 30 17 70 20ليوا 31 19 70 25الرويس 31 18 90 30السلع 28 19 90 30دلـمـا 27 20 85 50طنب الكبرى 23 20 80 55طنب الصغرى 23 20 80 55أبو موسى 26 22 75 55