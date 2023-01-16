الذهب يتراجع عن ذروة 9 أشهر

الذهب يتراجع عن ذروة 9 أشهرتراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في قرابة تسعة أشهر التي بلغتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مع تعويض الدولار لخسائره، لكن توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ أبقت على جاذبية المعدن الأصفر.

بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1916.26 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 07:54 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار 1929 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أبريل.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1919.90 دولار، بحسب "رويترز".

واستعاد مؤشر الدولار قوته مما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية رهانا أقل جاذبية.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرة الرفع إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر. ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل الذي يعقده يومي 31 يناير وأول فبراير.

يعد الذهب أصلا لا يدر عائدا، وبالتالي يميل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.

وسيراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.28 دولار، بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا. ونزل البلاتين 0.3% إلى 1061.88 دولار كما انخفض البلاديوم 1.3% إلى 1765.96 دولار.