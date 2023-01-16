الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على مدينة فى محافظة ”جلجدود” وسط البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 12:29 مساءً - أكد وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، أن الجيش حرر مدينة "جلعد: التابعة لمحافظة "جلجدود" من فلول مليشيات الخوارج، والتي كان يعانى منها السكان المحليين لعدة سنوات، لافتا إلى أن ذلك جرى بالتعاون مع المقاومة الشعبية في المدينة.

وقال وزير الدفاع الصومالي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الاثنين، إن "الجيش الصومالي يجرى حاليا عمليات عسكرية في المدينة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار".

يشار إلى أن العمليات العسكرية التي يجريها الجيش الصومالي، بالتعاون مع المقاومة الشعبية؛ أسفرت عن تحرير العديد من المناطق من فلول مليشيات الخوارج في محافظات البلاد.