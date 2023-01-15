أبوالغيط: الصين تقف موقف عادل في حق الشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 06:23 مساءً - ناقش أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، مع وزير الخارجية الصيني تشين جانج، العديد من الملفات الاقليمية والدولية من بينها القمة العربية الصينية التي عقدت في الرياض.

وقال أبوالغيط خلال مؤتمر صحفي برفقة وزير الخارجية الصيني بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الطرفين تبادلا الرؤى في تنفيذ المحاور التي اتفق عليها خلال القمة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح الأمين العام للجامعة العربية، أن الصين تقف موقف عادل في حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أن الجامعة عبرت عن ترحيبها بقرار الصين رفع القيود التي كانت تمنع من السفر إلى الوطن العربي، مشير إلى التطلع لحضور الصينيين للسياحة في الوطن العربي.

وكان الأمين العام للجامعة العربية استقبل اليوم الأحد، وزير الخارجية الصينية تشين جانج، بمقر الأمنة العامة للجامعة العربية في القاهرة، لبحث العلاقات العربية الصينية، والتطورات الإقليمية والدولية بالمنطقة.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الصيني للقاهرة ضمن جولته الإفريقية التي بدأها في 9 يناير الجاري، في مسعى لتعزيز علاقات بكين مع القارة السمراء.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الصيني إلى القاهرة، ضمن جولة إفريقية هي الأولى للوزير الصيني خلال العام الجاري، تتضمن إثيوبيا وأنجولا وبنين والجابون.

في السياق ذاته، أعلن الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن وزير الخارجية الصيني تشين جانج سيقوم بزيارة رسمية لمفوضية الاتحاد الإفريقي غدًا الأربعاء، كما سيزور موقع مشروع المقر الرئيسي لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا، ويقوم بافتتاح المبنى.