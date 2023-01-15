خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ولى عهد الكويت تتعلق بالعلاقات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 05:25 مساءً - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة خطية من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرسالة تسلمها نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم، سفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.