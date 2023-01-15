اشتية يطالب الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 03:29 مساءً - حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة اعدم الشهيد أحمد كحلة شرق رام الله.

وأدان اشتية في بيان صحفي مقتضب، اليوم الأحد، جريمة إعدام الشهيد أحمد كحلة (45 عاماً)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله، صباح اليوم.

وطالب اشتية الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، مؤكداً أن الجناة لا يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم، دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية.