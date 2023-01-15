ارتفاع التضخم السنوي بالأرجنتين بنسبة 95% في نهاية ديسمبر المنصرم
ارتفع معدل التضخم السنوي في الأرجنتين مسجلاً حوالي 95 في المائة بنهاية ديسمبر المنصرم، لتسجل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أعلى وتيرة تضخم منذ عام 1991.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" أظهرت بيانات رسمية استقرار التضخم عند مستويات 5.1 في المائة في ديسمبر الماضي على أساس شهري، حيث يمثل هذا الاستقرار انتصاراً لجهود الحكومة مع بقاء التضخم دون ذروة 7.4 في المائة التي تم تسجيلها في يوليو 2022.
هذا ورفع المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة العام الماضي إلى 75 في المائة في محاولة لكبح جماح التضخم المتزايد.
وجاء ارتفاع الأسعار بقيادة مجموعات المطاعم والفنادق والمشروبات الكحولية والتبغ، حيث شهدت الأسعار ارتفاعاً بنحو سبعة في المائة.
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