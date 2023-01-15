فلسطين تطالب مجلس الأمن تطبيق سيادة القانون الدولي بعيداً عن الازدواجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 10:33 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، بما في ذلك تصعيد عصابات المستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى الاعتداء على المشاركين الفلسطينيين والاجانب في المسار السياحي في العوجا، واقدامهم على تكسير وتحطيم ما يقارب ٦٥ شجرة زيتون وهدم غرفة زراعية في قرية كفر الديك، في حرب اسرائيلية مفتوحة ضد شعبنا وحقوقه بهدف اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت الخارجية، إن تلك الحرب التي تطال بشكل ملحوظ جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم كما حصل في مسافر يطا، ويحصل يوميا في الأغوار وفي عموم المناطق المصنفة (ج) لضرب جميع أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، هذا بالإضافة للاستهداف اليومي المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وشددت أن تلك الجرائم تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في تنفيذ برامجها المعادية للشعب الفلسطيني وعملية السلام، و هي عبارة عن جملة واسعة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي ببذل جهد حقيقي لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وتفعيل منظومة العقوبات الدولية إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومن يقف خلفها، وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذ سياستها الاستعمارية العنصرية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية/ أن تطبيق سيادة القانون الدولي هي عملية متكاملة وكلٌ لا يتجزأ ولا يجوز تطبيقه أو المناداة لتطبيقه بطريقة انتقائية وفقاً لهوية الجلاد او هوية الضحية.