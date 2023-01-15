لجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية تناقش خطة تفعيل الاتفاقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 10:33 صباحاً - إدراكاً من الدول العربية لأهمية تحرير التجارة في قطاع الخدمات فيما بينها بما يسهم في تحقيق طفرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية، تسعى جامعة الدول العربية لإدماج التجارة في الخدمات ضمن المحاور الأساسية في منظومة التكامل الاقتصادي العربي. ومن هذا المنطلق، تنظم الأمانة العامة الاجتماع الخامس للجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية في يومي 15- 2023/1/16 بمشاركة وفود من الدول العربية.

يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها متابعة تطورات عملية الانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، ومتابعة تطبيق متطلبات الشفافية في إطار الاتفاقية، وكذلك مناقشة خطة تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. كما يأتي ضمن بنود جدول الأعمال مناقشة مقترح مقدم من اتحاد المقاولين العرب حول منح أفضلية للمقاول العربي، كما تستكمل اللجنة التفاوض حول العرض النهائي المقدم من مملكة البحرين للانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.