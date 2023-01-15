انطلاق فعاليات اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي للاستدامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 09:31 صباحاً - تواصلت، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال يومها الثاني، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى يوم 19 يناير/كانون الثاني 2023.

وشهد حفل افتتاح فعاليات أبوظبي للاستدامة، أمس السبت، حضور أكثر من 4000 ضيف عالمي، من بينهم شخصيات قيادية بارزة ورؤساء دول وصناع سياسات ومدراء تنفيذيون وعلماء وأكاديميون ورجال أعمال بارزون.

ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة نهج دولة الإمارات الثابت في النظر إلى العمل المناخي بوصفه ركيزة أساسية لخطط التنمية، ورؤيتها الواضحة والشاملة بضرورة تسريع مسارات مواجهة تداعيات تغير المناخ، يحصد ثمارهما العالم، شراكات دولية، والتزاماً بالاستثمار في الطاقة النظيفة والعمل المناخي، وإطلاق تقنيات تستهدف تسريع وتيرة التنمية المستدامة في مختلف الدول.

وهذه الأهداف وغيرها، ثمرة رؤية بعيدة المدى للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعتبر الركيزة الأساسية لريادة دولة الإمارات الإقليمية والعالمية في العمل المناخي، ودورها الداعم عالمياً للطاقة النظيفة، ويحققها «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023»، المنعقد حالياً في العاصمة أبوظبي، من خلال قمم ومؤتمرات وفعاليات عالمية تقام تحت مظلته، وعبر توفيره منصة لتحفيز الحوار الفعال بين مختلف الشركاء حول العالم للتوصل إلى حلول عملية لمواجهة التحدي المناخي، بالتوازي مع تحقيق التنمية من أجل تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

ويأتي سعي دولة الإمارات الجاد، في هذا الإطار، من واقع تجربتها الرائدة، لكونها اختبرت فوائد الاعتماد على الطاقة المتجددة، لذا استثمرت على مدار الأعوام الـ15 الماضية، 50 مليار دولار في التقنيات النظيفة على مستوى العالم، وتخطط لاستثمار مبلغ مماثل في السنوات المقبلة.

ويقام أسبوع أبوظبي للاستدامة في شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام، ويضم مجموعة من الفعاليات المخصصة لدعم تحقيق أجندة الاستدامة العالمية.

وسوف يركز أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي تستضيفه الشركة الإماراتية الرائدة “مصدر”، وأول حدث عالمي في مجال الاستدامة في العام الجديد، على تحفيز الحوار العالمي حول العمل المناخي تمهيدًا لانعقاد مؤتمر COP28.

وسوف يسهم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، بدور حيوي في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام وتعزيز الجهود في الفترة التي تفصل بين انعقاد مؤتمري المناخ (كوب 27) و (كوب 28).

ويتابع أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 نتائج مؤتمر (كوب 27) مما يتيح فرصة للمجتمع العالمي لترجمة الطموحات إلى حلول عملية، وذلك من خلال إقامة الشراكات والالتزام بالاستثمار وإطلاق التقنيات والسبل التي يمكن أن تسرع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم.

ويوفر أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة لتحفيز الحوار الفعال بين مختلف الشركاء حول العالم من أجل التوصل إلى حلول عملية لمواجهة التحدي المناخي بالتوازي مع تحقيق التنمية، من أجل تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.