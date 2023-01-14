الجزائر.. ضبط شبكة تجبر هاربات من دور الأحداث على أعمال منافية للآداب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 04:31 مساءً - تمكنت السلطات المختصة في ولاية عين الدفلى، غربي العاصمة الجزائرية، من تفكيك شبكة أعمال منافية للآداب تستغل فتيات قاصرات هاربات من دور رعاية الأحداث.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن شرطة مدينة خميس مليانة ضبطت تلك الشبكة التي كانت تستغل فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 17 عاما.

وبحسب التحقيقات، فقد جرى توقيف سبعة أشخاص من بينهم فتاة تبلغ من العمر 18 سنة و ثلاثة قاصرات أعمارهم بين 14 و17 سنة.

وجرت عملية الضبط عقب اتصالات من طرف أحد السكان في حي واد الريحان، يبلغ عن وجود "وكر" لممارسة أعمال منافية للآداب في أحد شقق العمارة التي يقطن فيها.

وعقب عملية المداهمة، تبين أن الفتيات الصغيرات كن محل بحث بموجب نشرات بحث عامة عن قضية الهروب من مراكز رعاية الأحداث.

وإثر استكمال التحقيقات جرى توجيه اتهامات للمسؤولين عن الشبكة تتضمن تهم اغتصاب فتيات قاصرات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، في حين جرى إيداع الفتيات في مركز خاص برعاية الأحداث.