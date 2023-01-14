ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مسجلة مكاسب أسبوعية
ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستويات فوق 1900 دولار للأونصة عند التسوية الليلة الماضية، وذلك لأول مرة منذ أبريل من العام الماضي.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية، بنحو 1.25 في المائة أو 22.9 دولار إلى 1921.70 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 2.8 في المائة.
وكشفت بيانات اقتصادية الجمعة، عن ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي إلى 64.6 نقطة في الشهر الجاري وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر بما يعكس تراجع المخاوف المتعلقة بالتضخم.
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