رئيس الوزراء العراقي: بطولة خليجي 25 تحولت إلى عرسٍ عربي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 03:29 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن بطولة خليجي 25، تحولت إلى عرس عربي ولقاء أخوي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أقام مأدبة غداء على ضفاف نهر دجلة في العاصمة بغداد، على شرف وفد اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في خليجي 25 بمدينة البصرة.

ورحّب السوداني بالحضور، معرباً عن امتنانه للمشاركين والمساهمين في إنجاح البطولة وقرار استضافتها في مدينة البصرة الفيحاء.

وأشار السوداني إلى الأهمية الرمزية لهذه البطولة، وحرص مجلس الوزراء خلال 50 يوماً من عمر الحكومة على تذليل جميع العقبات أمام انطلاقها.

ووصف رئيس الوزراء، البطولة بأنها تحولت إلى عرسٍ عربي، ولقاءٍ أخوي على أرض العراق، بما هو أكبر من مجرد مناسبة رياضية”.

وأوضح، أن “التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها، وأن العراقيين يرحبون بأشقائهم من دول الخليج بين أهلهم وإخوانهم”.