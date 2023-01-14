قوى الأمن العراقية تضبط مسئولة بارزة بتنظيم داعش

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 01:31 مساءً - أعلنت القوى الأمنية العراقية، اليوم السبت، القبض على مسؤولة بارزة في تنظيم داعش الإرهابي

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على المسؤولة الثانية بما يسمى “ديوان الحسبة” لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة.

وأضاف البيان أن “الكمين أسفر عن إلقاء القبض على إرهابية مجرمة كانت إحدى المسؤولات فيما يسمى ديوان الحسبة لعناصر داعش الإرهابية في قضاء الحويجة”، لافتاً إلى أنه “جرى تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً”.

في سياق متصل، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي تنفيذه سلسلة عمليات نوعية ناجحة تمكن خلالها من إلقاء القبض على 32 متهماً بالإرهاب، من ضمنهم عناصر بارزة في التنظيم الإرهابي ممن نشطوا في محافظات الأنبار، ونينوى، وكركوك، وديالى، وبغداد.