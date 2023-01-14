اشتية يحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 11:36 صباحاً - حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وذلك ردا على جريمة قتل الاحتلال لثلاثة مواطنين في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقال اشتية:” إنه صباح محمل بدماء الشهداء وبمزيد من إجرام الاحتلال، ونحمل حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية مسؤولية هذه الجرائم”.

وتابع، ” كما ونطالب العالم بموقف واضح منها وبتوفير الحماية الدولية لشعبنا، و المجد والرحمة لشهداء جنين: عز الدين حمامرة وأمجد خليلية ويزن الجعبري. والعار للاحتلال المجرم الذي يسرق فلذات أكبادنا كل صباح ليزرع الخوف والهزيمة في شعبنا لكنه لا يحصد الا مزيدا من الغضب والصمود”.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء إلى 12 منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.

يذكر أن 224 شهيداً ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيداً من محافظة جنين.