استقرار الدولار والين يواصل ارتفاعه

استقرار الدولار والين يواصل ارتفاعهاستقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى له منذ يونيو مقابل عملات رئيسية، اليوم الجمعة، فيما واصل الين الياباني ارتفاعه بدعم تكهنات بأن تعدل اليابان سياستها النقدية الشديدة التيسير.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض الدولار في مرحلة ما بما يقارب من واحد في المائة مقابل الين في تعاملات اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 128.11، وذلك بعد انخفاضه 2.4 في المائة الخميس.

وكان منخفضا في أحدث تعاملات 0.6 في المائة إلى 128.515 ين.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية إلى حد كبير عند 102.15 بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ يونيو في وقت سابق من الجلسة.

ويشذ بنك اليابان المركزي عن معظم البنوك المركزية في العالم بتمسكه بالتحفيز بينما ترفع البنوك الأخرى أسعار الفائدة، لكن ظهور مؤشرات على ارتفاع التضخم دفعت بعض المستثمرين للمراهنة على إمكانية تغيير ذلك، وهي خطوة من شأنها رفع الين.

وانخفض اليورو 0.1 في المائة إلى 1.08460 دولار، متراجعا عن أعلى مستوى في تسعة أشهر الذي لامسه في وقت سابق من الجلسة.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.22340 دولار، بارتفاع 0.2 في المائة خلال اليوم.