الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابعصعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات برفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1898.57 دولار للأونصة في الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش. وارتفعت أسعاره 1.8% حتى الآن هذا الأسبوع.

أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فصعدت 0.1% إلى 1899.60 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.79 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1068.79 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.6% إلى 1780.91 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تسجيل انخفاض أسبوعي.