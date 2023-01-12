الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب جنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 06:29 مساءً - استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية، جنوب جنين.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في صدره، نقل على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي، واصفة إصابته بالحرجة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، ومحاصرتها منزلا يعود لأحد المواطنين من عائلة كميل.

وبارتقاء الشاب كميل، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى ثمانية، بينهم ثلاثة أطفال، وهم: سمير عوني حربي أصلان (41 عاما) من مخيم قلنديا، وسند محمد عثمان سمامرة (19 عاما) من الظاهرية، وأحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاما)، من مخيم بلاطة، وفؤاد محمد عابد (17 عاما) من كفر دان في جنين، ومحمد سامر حوشية (22 عاما) من بلدة اليامون في جنين، وآدم عصام عياد (15 عاما) من بيت لحم، وعامر أبو زيتون (16 عاما) من نابلس.

يذكر أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.