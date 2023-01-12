أمين مجلس التعاون الخليجي: استضافة الإمارات لـ«كوب 28» محطة مهمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 03:29 مساءً - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لأعمال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 28» لعام 2023، يشكل محطة مهمة كونه يقام في مرحلة بالغة الأهمية نظرا للآثار السلبية التي تعاني منها دول العالم بسبب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتحديات التي تواجه أمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي.

وأشار إلى أن إقامة أعمال الدورة «كوب 28» في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيسهم في وضع خارطة الطريق لتعزيز الإجراءات المتعلقة بكل من التخفيف والتكييف، وتحقيق انتقال عملي وواقعي عادل في قطاع الطاقة لدول العالم، وزيادة التمويل المناخي للأطراف الأكثر تضرراً من تغيرات المناخ وتفعيل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار بالتعاون مع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي.