انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولى فى العراق دون إصابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 11:23 صباحاً - استهدفت عبوة ناسفة، اليوم الخميس، رتلاً تابعاً لقوات التحالف الدولى فى منطقة التاجى بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني- في تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إن "عبوة ناسفة انفجرت في رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره بمنطقة التاجي في العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يتسبب بأي إصابات بشرية أو أضرار مادية، لافتا إلى أن "الرتل أكمل مسيره باتجاه وجهته المقصودة".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أعلن اعتقال ثلاثة "إرهابيين" وتدمير مضافات في العاصمة العراقية بغداد وكركوك.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء الأربعاء، عن جهاز مكافحة الإرهاب - في بيان - قوله: "استنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليتين نوعيتين أولاهما في شمال بغداد، حيث تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين، وبحوزتهم حزام ناسف ومواد متفجرة أخرى".

وأضاف البيان: "تم تنفيذ عملية أخرى في وادي الشاي بمحافظة كركوك، أدت إلى تدمير عدة مضافات لعصابات (داعش) الإرهابي".