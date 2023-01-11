الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 8 أشهر
صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، اليوم الأربعاء، مدعوما بتراجع الدولار، لكنه لا يزال يتحرك في نطاق ضيق نسبيا مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي قد تؤثر على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، وهو الأعلى لها منذ مايو 2022، بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1887.60دولار للأوقية، بحسب "رويترز".
وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، ما جعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية أرخص للمشترين في الخارج.
وتراجعت عوائد السندات القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات أيضا.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 23.89 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1088.00 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1773.88 دولار للأوقية.
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