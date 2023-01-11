بمشاركة 1500 شركة.. انطلاق معرض «عالم القهوة دبي 2023»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 04:27 مساءً - افتتح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم في الإمارات، اليوم الأربعاء، معرض “عالم القهوة دبي 2023″، الذي تنظمه “دي إكس بي لايف” ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع “جمعية القهوة المختصّة ” العالمية.

وشهد اليوم الأول من المعرض حضوراً واسعاً من الزوّار المختصين وإقبالاً كبيراً على أنشطته وفعالياته المتنوّعة، التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام حتى، الجمعة، 13 يناير/كانون الثاني، حيث تشارك أكثر من 1,500 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية في “عالم القهوة” الذي يشكِّل منصةً بارزةً تجمع روَّاد ومحبي القهوة والعاملين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم لاستكشاف آفاق النمو ومختلف الأنشطة المرتبطة به.

وأوضح خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ “دي إكس بي لايف”، أن الدورة الثانية من معرض “عالم القهوة دبي 2023” تكتسب أهمية خاصة في ظل الإقبال العالمي الواسع للمشاركة في فعالياته المتنوعة، حيث تمكَّن المعرض من جمع مختلف أقطاب الصناعة والعاملين فيها على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى إبراز المكانة المتميزة التي تحتلُّها القهوة في الإمارات وترك انطباعٍ جيد لدى الزوار العالميين حول ثقافة القهوة في دبي والعادات والتقاليد المرتبطة بها.