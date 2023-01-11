مجلس الوزراء اللبنانى: حداد رسمى 3 أيام لوفاة رئيس مجلس النواب السابق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 03:29 مساءً - أعلن مجلس الوزراء اللبنانى الحداد الرسمى فى البلاد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء، لوفاة رئيس مجلس النواب اللبنانى السابق حسين الحسينى.

ونص القرار، الذي وقعه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، على تنكيس الأعلام على الإدارات العامة والبلديات وتعديل البرامج في الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث.

كما نعى ميقاتي وفاة الحسينى، مؤكدا أن بغيابه فقد لبنان اليوم قامة وطنية ودستورية أصيلة بعد أن شكل حضوره علامة فارقة في تاريخ العمل النيابي في لبنان، وطبع العمل التشريعي بخطوات أساسية على مدى سنوات عديدة.

وأشار إلى الرائد في حقبة مؤتمر "اتفاق الطائف"، معتبرا أن له الفضل الكبير في إقرار "وثيقة الوفاق الوطني" التي أنهت الحرب اللبنانية.