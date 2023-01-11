الأمانة العامة تستضيف”مؤتمر كل العرب: البيئة والمناخ والمجتمع المدني”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 03:29 مساءً - يستضيف مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم 12 يناير 2023، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العشرين للجمعية العالمية لأندية ليونز تحت عنوان " كل العرب: البيئة والمناخ والمجتمع المدني" برعاية جامعة الدول العربية وحضور وزاري رفيع المستوى وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية العربية.

وصرحت معالي السفيرة/ د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن استضافة الجامعة العربية ورعايتها لمؤتمر "كل العرب" يعكس الاهمية التي توليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم منظمات المجتمع المدني من منطلق إيمانها بضرورة ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة بين الحكومات والقطاعين المدني والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستجابة لتطلعات الشعوب العربية في مزيد من التقدم والرقي والرفاه.

وأضافت ان نشاط أندية "ليونز" بالدول العربية تكرس لقيم خدمة الصالح العام والتطوع من أجل بناء غد أفضل والعمل على المساهمة في المجهود التنموي العربي في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وذلك تفعيلا لدورها في تقديم الخدمات المجتمعية وتنمية روح التضامن والتكاثف والبذل والعطاء.

كما أوضحت معالي السفيرة /د. هيفاء أبو غزالة أن مؤتمر "كل العرب" سيستكمل فعالياته بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2023 حيث ستخصص جلساته إلى مناقشة مجموعة من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في مجال البيئة والصحة وتنمية المجتمع في المنطقة العربية فضلا عن تكريم بعض الشخصيات العامة، وأفادت أن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن نوادي ليونز من دول عربية وهي: تونس، الجزائر، المغرب، الامارات، البحرين، لبنان، الأردن، العراق وفلسطين.