مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم العمل الجماعي للوصول إلى عالم أكثر استقرارًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 08:33 مساءً - أكد مجلس الوزراء السعودي مواصلة المملكة دعم العمل الجماعي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة والمشاركة الفاعلة والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر استقرارًا ونماءً على الأصعدة كافة.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام السعودي بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث استعرض المجلس مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية لتطوير العلاقات ومد جسور التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وجدد مجلس الوزراء السعودي الترحيب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية بالسودان، والتأكيد على استمرار المملكة في مساعيها مع الأشقاء السودانيين والشركاء الدوليين ضمن المجموعة الرباعية ومجموعة أصدقاء السودان لتحقيق كل ما من شأنه يحقق الاستقرار والازدهار في السودان.

وأشار المجلس إلى أن مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم باكستان، الذي عُقد في جنيف، يأتي تأكيدًا على التضامن والوقوف إلى جانب باكستان وشعبها في مواجهة ما خلفته الفيضانات وامتدادًا لما قدمته من دعم وإسهام في الجانب الإنساني لإغاثة المتضررين.

ونوه المجلس بتمكين المملكة باستقبال 7 ملايين معتمر من أداء المناسك في عام 2022 بكل يُسر وطمأنينة، والإعلان عن عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ / 2023 إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.