رئيس مجلس السيادة بالسودان يؤكد متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 07:31 مساءً - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، متانة وأزلية العلاقات مع جمهورية مصر العربية وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار رئيس مجلس السيادة بالسودان خلال لقائه بمكتبه، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية السفير هاني صلاح، إلى حرص السودان على المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والسكة الحديد بين البلدين فضلا عن تفعيل التجارة البينية.

وأوضح السفير هاني صلاح، في تصريحات صحفية، أن اللقاء تناول أهمية الزيارات المتبادلة للمسؤولين بالبلدين بما يدفع العلاقات إلى آفاق أرحب.

وقال السفير هاني صلاح إن اللقاء تطرق للمبادرة المصرية التي تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية، وتم الاتفاق على أهمية توضيح عناصر المبادرة بصورة أكبر وأوسع للدوائر الرسمية والشعبية.

ولفت السفير إلى أن المبادرة المصرية تأتي في إطار الدور المصري الذي يهدف إلى تعزيز وحدة واستقرار السودان وتحقيق مصالحه وتسهيل الحوار السوداني-السوداني.

وأكد: "سنعمل خلال المرحلة القادمة على توضيح كافة جوانب المبادرة المصرية للتعرف على الهدف الحقيقي من ورائها".