الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 شهور

الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 شهورانخفض الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، مقترباً من أدنى مستوياته في 7 أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى ومتأثراً بتفاؤل المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي ربما يكون قد اقترب من إنهاء دورة زيادة أسعار الفائدة.

وبحسب موقع سي ان بي سي عربية" ارتفع اليورو في أحدث معاملاته 0.07 في المائة إلى 1.0739 دولار مستقراً قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله الجلسة الماضية عند 1.07605 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.08 في المائة إلى 1.21705 دولار بعدما سجل هو الآخر أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2209 دولار أمس الاثنين وبعدما أغلق مرتفعا 0.73 في المائة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.03 في المائة إلى 103.14 بعدما تراجع 0.7 في المائة ليلامس أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.93 في الجلسة الماضية.

وزاد الدولار الأسترالي 0.03 في المائة إلى 0.69155 دولار أميركي بعدما قفز لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 0.6950 دولار في الجلسة الماضية.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.13 في المائة إلى 0.6378 دولار أمريكي ليظل قرب أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس عند 0.6411 دولار.