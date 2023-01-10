تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، حيث أدى الطقس الأدفأ من المعتاد إلى تراجع الطلب على التدفئة.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العقود الآجلة تراجعت بنحو 3,1% اليوم الثلاثاء. كما بقيت مستويات الغاز في منشآت التخزين في أنحاء القارة عند المستوى نفسه تقريبا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في الوقت الذي عادة ما تستخدم فيه الدول احتياطياتها.
يشار إلى أن واردات الغاز الطبيعي المسال ذات أهمية كبيرة لكونها تحل محل بعض إمدادات الغاز في ظل انخفاض التدفقات من روسيا، ولكن انخفاض الأسعار جعل الوقود مقبول سعريا في آسيا مجددا.
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