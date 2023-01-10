توقيف مودع لبناني أطلق النار على مصرف في صيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 11:19 صباحاً - أفادت الوكالة الوطنية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن دورية من مخابرات الجيش اللبناني أوقفت المودع محمد.ق، وهو عسكري في الجيش، بعد أن حاول اقتحام أحد المصارف صباحا في صيدا بقوة السلاح.

ورصدت لقطات مصورة لكامبرا الموبايل لحظة إطلاق النار عند مدخل المصرف.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأمريكي أو تحويلها إلى الخارج.