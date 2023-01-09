محمد أشتية: إسرائيل تشن حرباً لتقويض السلطة الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 09:29 مساءً - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة "حربا جديدة" هدفها "تقويض السلطة ودفعها نحو حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا"، وفقا لفضائية يورونيوز عربية.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة الجمعة تحويل ملايين الدولارات من أموال السلطة الفلسطينيّة التي تجبيها لها من الرسوم الجمركيّة، لعائلات "الضحايا الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية الفلسطينية".

وجاء القرار الإسرائيلي عقب تبني الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، بناءً على طلب السلطة الفلسطينيّة، قرارًا يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.

وأكد أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أن الإجراءات "حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها".

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الاقتطاعات "غير شرعية وغير قانونية وهي إجراء أحادي الجانب". وأضاف اشتية "لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال والامتيازات".