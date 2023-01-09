البحرين ترحب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 08:29 مساءً - رحبت البحرين، اليوم /الاثنين/، بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، منوهة بأهمية دور القوى الثلاث والمتمثل في: الآلية الثلاثية متمثلة في بعثة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي والإيقاد، والآلية الرباعية المتمثلة في السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، ومجموعة أصدقاء السودان.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء (بنا)- دعم المملكة للحوار السياسي الوطني، متمنية لمختلف القوى والأطراف السودانية التوفيق والسداد في التوصل إلى اتفاق نهائي يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الحفاظ على تماسك البلاد، وبناء مؤسساته الدستورية، وتعزيز أمن البلاد واستقراره وتقدمه وازدهاره في جميع المجالات.