ارتفاع أسعار الذهب مع بهبوط الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مع بهبوط الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مقتربة من أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر مدعومة بهبوط الدولار وبآمال أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية"، ارتفع سعر الذهب 0.2 في المائة إلى 1868.89 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1873.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم ويرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 23.95 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1094.97 دولار وتراجع.

