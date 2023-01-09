إصابات واعتقالات في الضفة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 11:29 صباحاً - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، وأصاب آخرين بالرصاص خلال حملات دهم للمدن الفلسطينية، كما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال التي داهم بلدة عقابا شمال طوباس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا أصيب بالكتف والفخذ، ووصفت إصابته بالمتوسطة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أن الآخر احتجزته قوات الاحتلال لعدة ساعات في حاجز الجلمة، قبل تسليمه إلى إسعاف الهلال الأحمر ونقله إلى المستشفى، وحالته مستقرة.

وداهم جيش الاحتلال منزل المواطن الفلسطيني خطاب شرقاوي في بلدة الزبابدة جنوب جنين هدف اعتقاله، بعد أن فتشته واستجوبت ساكنيه، حيث لم يكن متواجدا في المنزل وطالبت ذويه بتسليمه، كذلك قوات الاحتلال اقتحمت قرية صير وشنّت حملة تفتيش وتمشيط واسعة هناك.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني زهير أبو ميزر، في المنطقة الجنوبية من المدينة، بعد أن داهمت منزله، كما واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب مصطفى جمعة صباح، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، في قرية جفنا شمال رام الله، كذلك اعتقلت الفتى صدّيق أبو الشحم (17 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه في ضاحية شويكة شمال طولكرم.

أما في مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة خلة العمود في مدينة نابلس، وداهمت إحدى البنايات، واعتقلت الأسيرين المحررين مهند طبنجة، وزيد الخراز بعد أن فتشت منزليهما.

اقتحام المسجد الأقصى

وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة وحدة “المستعربين” اقتحمت بلدة العيسوية ونفذت حملة اعتقالات طالت ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم، فيما اختطف المستعربون الشاب عبد الله عبيد.

و اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة العيسوية، أطلقت خلالها المياه العادمة على الشبان.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، واعتقلت الشاب أيهم حلبية، كما سلمت الشاب محمد ربيع استدعاء للتحقيق معه غدا الثلاثاء.

كما و اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم ، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة ، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية ، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، تحت حراسة شرطة الاحتلال.