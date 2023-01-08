البرهان: القوات المسلحة ستخضع لإمرة السلطة المدنية في السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 09:29 مساءً - قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة السودانية ستضخع لإمرة السلطة المدنية بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقع الشهر الماضي.

وأضاف “البرهان”، في مؤتمر صحفي، أن المؤسسة العسكرية لن تلعب أي دور في التحول الديمقراطي، وهدفنا تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في السودان، دون تدخل من المؤسسة العسكرية.

وتابع: المؤسسة العسكرية ملتزمة بالعمل مع شركائها لوضع أسس وأطر عمل الجيش، ونشكر شركائنا الإقليميين والدوليين الداعمين للعملية السياسية في بلادنا.

واختتم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، قائلا: نأمل بتشكيل حكومة مدنية في السودان في أقرب وقت.