بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 7ر18 نقطة ليبلغ مستوى 76ر7140 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر129 مليون سهم عبر 6505 صفقات نقدية بقيمة 8ر26 مليون دينار "نحو 2ر81 مليون دولار".

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر9 نقطة ليبلغ مستوى 24ر5531 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر0 في المئة من خلال تداول 4ر76 مليون سهم عبر 2751 صفقة نقدية بقيمة 6ر8 مليون دينار "نحو 26 مليون دولار".

وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر29 نقطة ليبلغ مستوى 89ر7928 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 7ر52 مليون سهم عبر 3754 صفقة بقيمة 11ر18 مليون دينار "نحو 8ر54 مليون دولار".

في موازاة ذلك قالت وكالة الأنباء الكويتية ان مؤشر "رئيسي 50" ارتفع 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 59ر5682 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 4ر64 مليون سهم عبر 1967 صفقة نقدية بقيمة 6ر7 مليون دينار "نحو 23 مليون دولار".