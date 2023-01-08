رئيس النواب الأردنى يؤكد أهمية ترسيخ التعاون مع مصر والعراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 06:29 مساءً - شدد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى على ضرورة العمل البرلماني المشترك لترسيخ التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق ووضع التشريعات لذلك .

جاء ذلك خلال لقاء الصفدى اليوم الأحد في مقر مجلس النواب ،القائم بأعمال السفارة العراقية فى عمّان منيف علي حسين.

وأكد الصفدي أن أمام البرلمانات مسؤولية تذليل العقبات التشريعية أمام مشاريع التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة قريبة إلى العراق بدعوة من رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى من أجل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق البرلماني المشترك .

ونوه الصفدي إلى حرص الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني على دعم الأشقاء العراقيين، بما يسهم في تعزيز أمنهم واستقرارهم واستمرار العملية السياسية بالشكل الذي بلبي رغبات وتطلعات ومصالح الشعب العراقي الشقيق .

ولفت إلى أهمية مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انعقد في البحر الميت قبل اسبوعين، والذي استضافه الأردن من أجل دعم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة، تشمل التعاون في مجالات الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ.

وفي لقاء منفصل مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، محمد الشريف كورطة ، أكد الصفدي أهمية البناء على مخرجات القمة التي جمعت الملك عبد الله الثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل نحو شهر، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بخاصة في مجالات الصناعة الدوائية وزيادة سبل التبادل التجاري بين البلدين وتوسيعه إلى الطاقة والسياحة العلاجية والفندقة والنقل والطيران والثقافة والتعليم العالي.