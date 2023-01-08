السنغال تعلن الحداد العام بعد مقتل العشرات في تصادم حافلتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 05:24 مساءً - قال الرئيس السنغالي، ماكي سال، ومسؤولون محليون في تصريحات إن 38 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 80 في حادث سير وسط السنغال، بعد اصطدام حافلتين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ووقع الحادث على أحد الطرق الرئيسية الذي يربط شرق البلاد بغربها بالقرب من بلدة كافرين التي تقع على بعد حوالي 220 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة داكار.

ويعد الحادث بذلك من بين الأكثر تسببا في سقوط قتلى ومصابين في السنغال في الذاكرة الحديثة.

وقال سال في تغريدة له على تويتر إنه “حزين للغاية” بسبب الحادث وأعلن الحداد 3 أيام ابتداء من غد الإثنين.

وقال المدعي المحلي بالمنطقة، في بيان، إن الحادث وقع بعد انفجار إطار إحدى الحافلتين، مما أدى إلى اصطدامها بالحافلة الأخرى التي كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.