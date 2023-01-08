الصومال والاتحاد الأفريقى يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 04:27 مساءً - بحث قائد الجيش الصومالى، اللواء أدوا يوسف راغى، مع الممثل الخاص للاتحاد الإفريقى وبعثة (ATMIS) فى الصومال، السفير محمد الأمين سويف، سبل تعزيز التعاون بين الجيش الصومالى وقوات حفظ السلام الإفريقية (أتميس).

وتطرق الجانبان - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم /الأحد/ - إلى سير العمليات العسكرية الجارية في البلاد للقضاء على فلول مليشيات الخوارج، والانتصارات التي تحققت في تلك العمليات.

وأكد قائد قوات حفظ السلام الإفريقية (أتميس)، بيتر أومولا، والذى شارك فى اللقاء، دعمه الكامل للشعب والحكومة الصومالية، لاسيما في تقديم المساعدات العاجلة لسكان المناطق المحررة.

يذكرأن، أصدر رئيس الجمهورية الصومالية حسن شيخ محمود، قرارًا بتعيين عبدالله محمد نور مستشارًا جديدًا لرئاسة الجمهورية لشؤون مواجهة ومكافحة الفكر المتطرف.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية مساء السبت، وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن الجيش والقوات المحلية وجهوا ضربة قاسية لحركة الشباب بعد السيطرة على آخر وأهم معاقلها في ولاية هيرشبيلي .

واتهم الرئيس الصومالي في خطاب تلفزيوني توجه به إلى الشعب، عناصر الحركة بالقيام بتدمير آبار المياه في المنطقة وخطف من يعيشون فيها لاستخدامهم كدروع بشرية.

كما هدد بإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد مسلحي حركة الشباب في ولايتي جوبالاند وجنوب غرب الصومال.

ويخوض الجيش الصومالي بدعم من السكان المحليين والقوات الأفريقية حربا مع عناصر حركة الشباب التي تأسست في عام 2004 في مناطق بوسط وجنوب البلاد.