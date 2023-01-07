الذهب يحقق ثالث مكاسب أسبوعية
ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية الليلة الماضية، مسجلة المكاسب الأسبوعية الثالثة على التوالي.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية"، ارتفعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية بنحو 1.6 في المائة أو 29.10 دولار إلى 1869.70 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 2.4 في المائة.
وجاءت مكاسب المعدن الأصفر بعدما أظهر التقرير الشهري للوظائف الأمريكية إضافة الاقتصاد 223 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو مستوى أعلى من التوقعات عند 200 ألف.
وعلى الرغم من ذلك كشفت البيانات أن متوسط الأجور في الساعة نما بنحو 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات 0.4 في المائة وخمسة في المائة على الترتيب.
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