العراق: تحرك حكومي بعد انسحاب وفد الكويت من افتتاح «خليجي 25»

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 03:29 مساءً - وجه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بالتحقق في ملابسات الأحداث التي شهدها حفل افتتاح بطولة “خليجي 25″، بحسب ما أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري.

وقال الشمري، في مقطع فيديو، إنه تمت إعادة تنظيم الخطة الأمنية بشكل كامل، وإعادة النظر بملف التنظيم، وكذلك إعادة النظر بالطرق وتوزيعها وانسابية السير، وكان لمديرية المرور الجزء الكبير في ذلك.

وأضاف أنه تم تعزيز قوة أمن الملاعب بأعداد إضافية، مشيراً إلى أنه جار العمل للوصول إلى تنظيم متكامل بنسبة 100% دون أي شائبة في عمليات الدخول والتنظيم والأمن، متعهداً بأن المباريات المقبلة لن يتكرر فيها ما حصل في افتتاح “خليجي 25”.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجه بإجراء “عملية تحليل شامل واستعراض لأهم الأمور التي رافقت الافتتاح ومباراة الأمس”، مبيناً أن “هناك أموراً فنية وتنظيمية سيتم تحليلها”.

وكان الوفد الكويتي قد أعلن أمس انسحابه من حفل الافتتاح، حيث أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس «خليجي 25» في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير الكويت.