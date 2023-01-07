رئاسة الحرمين تقدم سلسلة من الخدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 01:27 مساءً - قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سلسلة من الخدمات, خلال توافد الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام .

وأتت أبرز الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام ليوم الجمعة في تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 33.898 مستفيداً وتقديم 110.400 عبوة زمزم الموزعة ، فيما بلغت كمية المعطرات 2.550 لترا ، وكمية المطهرات 130.000 لتر ، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة التطويف 2.162 مستفيداً ، و 21.500 مستفيد من التوعية الرقمية ، بالإضافة إلى تعطير المسجد الحرام بـ 100 فواحة وتعقيم الأسطح 31.500 لتر ، كما بلغت كمية التعقيم بالروبوتات بـ 1.100 لتر، كما جرى فرش 17.000 سجاد، وتعقيم 31.600 سجاد

كما اشتملت كمية معقمات الأيدي 4.100 لتر ، والتعقيم بالبابوكير 950 لتر ، فيما بلغ المستفيدين من الكتيبات والمطويات 2.050 مستفيد ، والمستفيدين من التوعية الميدانية 110.000 ألف مستفيد، فيما بلغت الساعات الموزعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات 1.300 سماعة ، إضافة إلى استفادة 415 مستفيداً من أساور معصم اليد للزائر الصغير ، كما استفاد 1.331 مستفيداً من الخدمات الاجتماعية والإنسانية .